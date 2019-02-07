شكرا لقرائتكم "شنط" هدايا عربون محبة قبل ديربى طنطا والبلدية بالقسم الثانى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واقعة غير مألوفة، داخل عالم كرة القدم، شهدها استاد بلدية المحلة، قبل مباراة البلدية وطنطا فى الأسبوع الـ 17 لدورى القسم الثانى، بعد قيام أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا، بتكريم الجهاز الفنى للنادى المنافس، والذى سبق له العمل داخل أركانه فى بداية الموسم الحالى.

وفأجئ المزين المتواجدين بإستاد البلدية، بإهداء المصحف الشريف للثلاثى مصطفي الشامي أمين صندوق نادى بلدية المحلة، والمشرف العام على الكرة، وحمادة علوى مدير الكرة، وأحمد العجوز المدير الفنى، فى لافتة طيبة من مدرب طنطا تجاه مسئولى ناديه السابق.

من جانبه، أكد أيمن المزين، أن كرة القدم ليست لعبة صراعات، لكنها تقوم على المحبة والتعاون، موجها الشكر لمسئولى بلدية المحلة على الفترة التى قضاها بين جدران النادى فى بداية الموسم الحالى.