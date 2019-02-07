شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس تعويض كهربا بـ"جمعة ومجدى" فى الجبهة اليسرى أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بالثنائى بهاء مجدى وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق، فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمود كهربا للإيقاف عن مواجهة النجوم، التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويُشارك عبد الله جمعة مع جروس فى مركز الظهير الأيسر بشكل أساسى إلا أن غيابه كهربا الجناح الأيسر للزمالك عن موقعة النجوم أدى إلى دراسة تكوين جبهة من بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق وأمامه عبد الله جمعة لتعويض غياب كهربا.

ويتمثل السيناريو الثانى الذى يفاضل بينه جروس وبين السيناريو الجديد هو أن يشارك المغربى حميد أحداد أو محمد عنتر بدلا من كهربا ويستمر عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، وسيحسم جروس من خلال تدريبات اليوم والغد بديل كهربا بشكل نهائى بعد دراسة كل السيناريوهات المطروحة.