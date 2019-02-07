شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل ينجح عامر حسين فى الخروج بالدورى إلى بر الأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهمة شاقة جديدة وضعت على عاتق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعدما كلّفه مجلس الجبلاية بمراجعة جدول الدورى بعد طلب ناديي الزمالك وبيراميدز، بحيث يتم مراعاة طلبهما بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وسيعرض عامر حسين على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة التصور الجديد مع مراعاة ظروف باقى الأندية.

ما هى الأزمة؟

بدأت الأزمة باعتراض ناديى بيراميدز والزمالك على عدم خوض النادى الأهلي لمؤجلاته حتى الآن، والتى تبلغ ثلاث مباريات ببطولة الدورى العام، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز المؤجلة من دور الثمانية بكأس مصر، حيث يتنافى هذا مع مبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظر كلا الناديين، فى الوقت الذى يصعب فيه خوض المؤجلات بسبب انشغال القلعة الحمراء بمباريات دورى أبطال أفريقيا.

ما هى نتائج اجتماع الجبلاية مع الأندية بالأمس؟أسفر اجتماع مجلس الجبلاية أمس مع الأندية عن عدة قرارات هى:

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على استئناف مباريات بطولة كأس مصر عقب بطولة أمم أفريقيا 2019، والتأكيد على لجنة المسابقات الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز أولاً وتأجيل مباريات كأس مصر لما بعد انتهاء الدورى فى ظل ضيق الوقت.

كما أكد المجلس فى طلباته إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى بطل الدورى النسخة الماضية مع الزمالك بطل كأس مصر لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، فى حال تسبب المباراة فى تأجيل مباريات للفريقين بالدورى.

وتطرق مجلس اتحاد الكرة أيضاً إلى مناقشة مسألة غلق الملاعب المستضيفة لأمم أفريقيا وتأثيرها على الدورى، وقال أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الجبلاية، إن كل الأندية أبدت مرونة كبيرة فى تغيير الملاعب، موضحاً أن الأندية طلبت من اتحاد الكرة مساعدتها فى إيجاد ملاعب بديلة والموافقات الأمنية الخاصة بها بجانب تحمل جزء من التكاليف.

كما كلف اتحاد الكرة لجنة الانضباط بالتحقيق فى الأحداث والوقائع التى تظهر فى الفيديو الخاص بالمباريات ولا يذكرها الحكام فى التقارير بناءً على اقتراح رئيس الزمالك.

القرار الأبرز خلال اجتماع الأمس كان تكليف عامر حسين بمراجعة جدول الدورى بعد طلب ناديى الزمالك وبيراميدز بحيث يتم مراعاة طلبهما بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وسيعرض عامر حسين على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة التصور الجديد مع مراعاة ظروف باقى الأندية.

ما الحل المتوقع أن يخرج به عامر حسين؟

القريبون من بواطن الأمور يؤكدون أن هناك مقترحاً وحيداً فى ظل تمسك كل طرف برأيه، وهو أن يتم استبدال مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى على أن تكون مباراة دور الـ8 بكأس مصر.

عامر حسين بات في موقف لا يحسد عليه فمن الصعب إرضاء جميع الأطراف، خاصة فى ظل ضغط المباريات والمنافسات الأفريقية التى يخوضها الأهلي والزمالك، بالإضافة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى من المنتظر إقامتها يونيو المقبل، وينتظر رد الأندية بشكل رسمى فى حال إقرار هذا الحل.