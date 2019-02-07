سوبر كورة يكشف حقيقة "الفيديو المُسرب" لخناقة شوبير ورئيس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد "فيس بوك" مقطع فيديو مسرب، وزعموا أنه للمشاجرة التى نشبت أمس بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة خلال اجتماع الجبلاية مع الأندية. ويكشف "سوبر كورة" حقيقة مقطع الفيديو المسرب بعد التأكد من مدى مصداقيته عن طريق مصادر رسمية. لمعرفة حقيقة فيديو خناقة شوبير ورئيس الزمالك أضغط هنا

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