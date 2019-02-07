انت الان تتابع الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز 28 فبراير في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

أبلغ مسؤولو النادي الأهلي مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفض القلعة الحمراء فكرة إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام بيراميدز، يوم 28 فبراير الجاري، في كأس مصر بدلًا من الدوري الممتاز، ويسعى اتحاد الكرة للتوصل لاتفاق مع الأهلي وإقناع مسئوليه بقبول الفكرة، حتى لا تتفاقم الأزمة التي تهدد كأس مصر بالإلغاء. كان أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، قد قال إن ناديه منفتح على مناقشة فكرة إقامة مباراة الفريق أمام الشياطين الحمر في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلًا من مباراة الدور الثاني في الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق بيراميدز يوم 28 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، لكن نادي بيراميدز اعترض على إقامة المباراة قبل خوض الأهلي مؤجلته مع الزمالك من الدور الأول، وتضامن الفريق الأبيض مع طلب بيراميدز، وطالب بتعديل جدول الدوري من أجل العدالة لجميع الأندية. ومن جانبه رفض الأهلي