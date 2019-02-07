شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استكمال برنامجهم البدني للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويخضع فتحي ومروان وأزارو لبرنامج بدني، تحت إشراف إليخاندرو، مخطط الأحمال، وبات الثلاثي قريباً من العودة إلى التواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما قطعوا شوطاً كبيراً في المران البدني.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن من قبل عن اقتراب عودة الثلاثي للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير في الفترة الماضية.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير، عصر اليوم، استعداداً لمباراة حرس الحدود، التي تُقام غداً، في إطار مواجهات الأسبوع الـ21 من عمر بطولة الدوري العام.