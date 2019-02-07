بيراميدز يشتري"أحدث جهاز للتحليل الرقمي لأداء اللاعبين"

قام نادي بيراميدز، اليوم الخميس، بإعلان أنه قد اشترى "أحدث جهاز للتحليل الرقمي لأداء اللاعبين"، بعد ساعات من طرحه بالأسواق العالمية.

وقال نادي بيراميدز، في بيان رسمي، إن تركي آل الشيخ، مالك النادي، حرص على شراء هذا الجهاز، ليصبح بيراميدز "أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية".

وأكمل البيان: "يعتبر هذا الجهاز المتطور، أهم أجهزة التحليل الفني الرقمي... في ظل سعي النادي لمواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم".

وأختتم: "بات النادي يمتلك جهاز (catapult vision) الذي يوفر بيانات كاملة، كما يوفر الوقت والجهد، ويساعد كثيرا في تطوير الأداء، كما يقدم الجهاز تحليلا ديناميكيا سريعا، ويعاون الجهاز الفني في التحضير للمباريات"