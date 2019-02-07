الأهلي يرسل شكوى إلى الفيفا من أجل إنتقال عبد الله السعيد لبيراميدز

قام مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بالتقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الفريق السابق وصانع ألعاب بيراميدز حاليًا عبد الله السعيد، ، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطالب الأهلي بتفعيل بند الحصول على مليوني دولار في العقد الثلاثي بين الأهلي والفريق السعودي وعبد الله السعيد بخصوص حصوله على هذا المبلغ حال عودة السعيد للدوري المصري بعيدًا عن الأهلي.

وأكد اتحاد الكرة عدم اختصاصه بالشكوى ليتقدم الأهلي بالملف إلى "الفيفا" للمطالبة بإيقاف اللاعب لحين سداد هذا البند.

وفسخ الأهلي السعودي عقد اللاعب عبد الله السعيد، في يناير لينضم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حرة.