كريستيانو رونالدو: أنا محظوظ لأنني في اليوفينتوس

أعرب نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تفاؤله رغم الأداء المتواضع للفريق مؤخرا، بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ 34 خلال هذا الأسبوع، بعد نحو 7 أشهر من انضمامه للبيانكونيري قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدو يوم الثلاثاء الماضي: "إنها تجربة رائعة، وأشعر أنني محظوظ لكوني هنا في الدوري الإيطالي. الأشخاص يعاملوني بشكل جيد، خاصة هنا في يوفنتوس ومدينة تورينو جميلة للغاية وهادئة".

وأكمل: "نقوم بعمل جيد. نشعرر أننا بخير، نتصدر جدول الترتيب، ووصلنا للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وفزنا بالفعل بأول الكؤوس هذا الموسم (السوبر الإيطالي أمام ميلان) مع بداية العام. ومستعدون للمباريات المقبلة".

ومع تصدر رونالدو لهدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا، وتصدر الفريق لجدول الترتيب بفارق 9 نقاط أمام ملاحقه نابولي وعدم تلقي أي خسارة في الدوري في 22 مباراة متتالية، رفض المدرب ماسيميليانو أليجري الحديث عن أزمات رغم العروض الباهتة في آخر 3 مباريات.

وفاز يوفنتوس، حامل اللقب، بصعوبة على لاتسيو 2 ـ 1 يوم 27 يناير الماضي في مباراة وصفها جيورجيو كيليني قائد الفريق: "بأسوأ أداء ليوفنتوس هذا الموسم"، لتسوء الأمور بالخسارة 3 ـ 0 أمام أتالانتا في كأس إيطاليا والتعادل في الجولة الماضية بالدوري 3/3 مع بارما.

6 أهداف في 3 أيام، في فريق تلقى 12 هدفا في 21 مباراة سابقة بالدوري، أمر يدق جرس الإنذار، وربما يجد أليجري نفسه في أزمة جديدة يوم الأحد عندما يلتقي يوفنتوس مع مضيفه ساسولو في الجولة الـ 23 من الدوري.

ويفتقد الفريق لجهود مدافعيه المخضرمين ليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي وجيورجيو كيليني بسبب الإصابة، بينما ترك المهدي بنعطية الفريق وانتقل لنادي الدحيل القطري.

واستطاع نابولي، الذي ودع كأس إيطاليا بالخسارة 0 ـ 2 أمام ميلان، أن يتعافى بتحقيق الفوز على فريق سامبدوريا القوي بثلاثية نظيفة، ليقلص الفارق مع يوفنتوس إلى 9 نقاط، وسيكون على موعد مع مباراة صعبة مرة أخرى عندما يواجه فيورنتنيا بعد غد السبت.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق: "قلت للاعبين إن كل شيء مازال ممكنا، باستثناء الكأس".

ويلتقي روما مع مضيفه كييفو فيرونا غدا الجمعة، في مباراة تعد استعدادا جيدا له قبل مواجهة ضيفه بورتو في دور الستة عشر بدوري الأبطال، التي سيلتقي فيها يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد يوم 20 من الشهر الجاري.

ويلتقي إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث، مع مضيفه بارما بعد غد السبت، ويأمل أن ينهي سلسلة نتائجه السلبية التي شهدت تعادلا وحيدا وهزيمتين، بالإضافة إلى الخروج من الكأس، منذ استئناف المسابقة عقب نهاية العطلة الشتوية.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلعب ميلان مع كالياري، وأتالانتا مع سبال، وسامبدوريا مع فروسينوني، وتورينو مع أودينيزي، وبولونيا مع جنوى.