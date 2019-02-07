رسميًا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد للفيفا

قال المستشار القانوني في النادي الأهلي، حلمي عبد الرازق إنه تم تحريك شكوى رسمية ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي بالإضافة إلى نادي أهلي جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف عبد الرازق من خلال تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “قدمنا شوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق من أجل الحصول على 2 مليون دولار.”

وأكمل: “قدمنا شكوى أخرى ضد نادي أهلي جدة الذي أخل ببنود العقد الذي تم ابرامه بين الناديين.”

وواصل المستشار القانوني في النادي الأهلي: “اتحاد الكرة كان معنيًا بالتحقيق في الشكوى التي قدمها النادي ضد اللاعب، لكن اتحاد الكرة لم يفعل منعًا للحرج من نادي بيراميدز.”

وكان نادي بيراميدز قد حصل على خدمات اللاعب – عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد يوم 4 يناير الماضي.

السعيد كان قد رحل من الأهلي -القاهري – إلى أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع وجود بند في العقد بين الطرفين يقضي بحصول الأهلي – القاهري – على مبلغ 2 مليون دولار في حالة إعادة بيع السعيد إلى أي نادي أخر.

وقال عبد الرازق في تصريحات سابقة، إن الشرط الجزائي على اللاعب أو النادي الذي انتقل منه إلى نادي بيراميدز.

وكان مسؤولو النادي الأهلي السعودي قد أعلنوا السعيد قد رحل بعد أن تم فسخ التعاقد بين الطرفين.

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