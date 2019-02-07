شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يحقق رقما سلبيا أمام فريق درجة ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حقق فريق باريس سان جيرمان رقماً سلبياً على الرغم من تأهله للدور ربع النهائي بمسابقة كأس فرنسا بعد تغلبه على مضيفه فيلفرانش أحد أندية دوري الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "الأضواء" بمدينة "ليون" الفرنسية.

وفشل باريس سان جيرمان في التسجيل بأول 90 دقيقة من زمن مباراة تحت قيادة المدير الفني للفريق توماس توخيل وذلك للمرة الاولى بعد 32 مباراة خاضها بمختلف المسابقات الموسم الحالي.

وكان الوقت الاصلي من عمر المباراة إنتهى بالتعادل السلبي قبل أن ينتفض باريس سان جيرمان في الوقت الاضافي ويتمكن من تسجيل 3 أهداف عن طريق يوليان دراكسلر، وموسى ديابي، وإدينسون كافاني.

وتختتم منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس فرنسا اليوم، الخميس، بإقامة مباراة جانجون وليون.