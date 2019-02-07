شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الشباب والرياضة يطلق "شعلة" إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، شعلة إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال وزير الرياضة، إن مصردولة وحكومة عادت إلى ريادتها الأفريقية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما تجمدت عضويتها فى الاتحاد الأفريقي قبل عام 2013.
وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات صحفية، أن دعم الوزارة للاتحادات النوعية التى تهتم بالشباب فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن هناك خططاً وبرامج وضعتها الوزارة لتنفيذ مبادرة الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصرى.
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