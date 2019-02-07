ليفربول في خطر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على إيفرتون.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي فوزا هاما على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "جوديسون بارك"، والمقدمة من الجولة 27 بالدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي السيتي، المدافع الفرنسي إيمريك لابورتي والمهاجم البرازيلى جبرييل خيسوس.

شاهد أهداف المباراة

بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مؤقتا، برصيد 62 نقطة بالتساوي مع ليفربول، متفوقا بفارق الأهداف، علما بأنه لعب مباراة زائدة عن الريدز.

وسيواجه ليفربول، بورنموث في الجولة الـ26 من الدوري، السبت المقبل.

وكان ليفربول قد واصل مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله جولتين متتاليتين، أمام ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

جدول الدوري حتى الآن

قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، رفع أجويرو رصيده لـ14 هدفا، متساويا مع هاري كين في المركز الثالث، فيما يتصدر محمد صلاح القائمة بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج الوصيف.

ترتيب الهدافين حتى الآن