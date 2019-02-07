تقرير.. 5 أوراق قد تدعم الأهلي قبل مواجهة الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد الفوز على إنبي في مسابقة الدوري بدأ الأهلي استعداداته لمباراة حرس الحدود والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من البطولة المحلية.

الأهلي بعد تولي قيادة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي بدأ في استعادة التوازن من حيث النتائج محليًا وقاريًا حيث كان آخرها الفوز على إنبي (2-1) في الدوري بجانب الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة عريضة (5-0).

وبعيدًا عن النتائج، تلقى لاسارتي دفعة معنوية كبيرة من حيث عودة أكثر من لاعب مصاب قبل مواجهة حرس الحدود خاصة أن الأحمر سيخوض أكثر من تحدي في وقت زمني قصير.

وقبل مباراة حرس الحدود، استعاد الأهلي خدمات خمسة لاعبين ليصبحوا قادرين على المشاركة خلال الفترة المقبلة بعدما عانى الأحمر من سلسلة إصابات ضربت الفريق مؤخرًا.

ياسر إبرهيم

تلقى لاسارتي نبأ سار في مران اليوم الأربعاء من خلال عودة المدافع ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية ليكون متاحًا لمباراة الجمعة المقبل.

صاحب الـ25 عامًا والمنتقل مؤخرًا من صفوف سموحة كان قد أصيب في مباراة وادي دجلة ليغيب بعدها عن مباراتي سيمبا وإنبي.

رامي ربيعة

مدافع آخر استعاده لاسارتي ليكون متاحًا خلال الفترة المقبلة وهو رامي ربيعة الذي عاد للمشاركة بعد غياب ما يقرب من عام.

ربيعة شارك لدقائق في مباراة سيمبا قبل أن يخرج من قائمة الفريق قبل مباراة إنبي الأخيرة لأسباب فنية.

وأصبح ربيعة متاحًا للمشاركة ليدعم دفاع الأهلي خاصة أن الأحمر عانى الفترة الماضية من الإصابات في هذا المركز الأمر الذي جعل لاسارتي يعتمد على الظهير محمد هاني لحل هذه الأزمة.

رمضان صبحي

استعاد لاسارتي ورقة هجومية وهو رمضان صبحي والذي غاب في آخر مباراتي أمام سيمبا وإنبي.

صاحب الـ22 عامًا تواجد على مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك لأسباب فنية خاصة أنه خاض جميع مباريات الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

صالح جمعة

استعاد لاسارتي خدمات صالح جمعة مؤخرًا بعدما تعرض لإجهاد في العضلة الضامة والخلفية.

صاحب الـ25 عامًا غاب عن مباراة إنبي الأخيرة بجانب مباراة سيمبا لعدم قيده إفريقيًا إلا أنه تواجد في قائمة مباراتي مصر المقاصة ووادي دجلة.

أحمد الشيخ

عاد أحمد الشيخ للتدريبات الجماعية مرة أخرى في صفوف الأهلي بعدما كان قد أصيب في مباراة بيراميدز والتي أقيمت في الرابع من يناير الماضي ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الثامن.

وأصبح الشيخ مناسبًا لخوض مباراة الحدود بعدما غاب عن مباريات سموحة والمقاصة ووادي دجلة وإنبي، بجانب ثلاث مباريات إفريقية لعدم قيده إفريقيًا.