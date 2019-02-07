نابولي يكشف أسباب تعثر صفقة هامسيك

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم في وقت متاخر من أمس الأربعاء، أنه تم تعليق عملية انتقال السلوفاكي ماريك هامسيك قائد الفريق لنادي داليان يفانغ الصيني بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن عقد الانتقال.
ولعب هامسيك (31 عاماً) مع فريق نابولي منذ 2007، بعدما قضى ثلاثة مواسم مع فريق بريشيا.
وأصبح هامسيك هداف النادي عبر التاريخ بعدما سجل 121 هدفاً كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التى خاضها بقميص الفريق بعدما شارك في 520 مباراة.
ويبدو أن الخلاف بين الناديين يأتي بسبب رغبة نابولي في بيع اللاعب بشكل نهائي، في حين يهدف نادي داليان لاستعارته.
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