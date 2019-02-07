هذا ما قالته الصحف الإسبانية بعد “كلاسيكو الأرض”

انشغلت الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الخميس، بتعادل برشلونة أمام ريال مدريد 1-1 على كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في نتيجة تترك حسم الدور معلقاً “في الهواء”.

وبصورة لمدافعي ريال مدريد وبرشلونة، سرجيو راموس وجيرارد بيكيه على الترتيب، وهما يتصارعان على كرة، افتتحت صحيفة ماركا عددها الصادر اليوم بعنوان “في الهواء”، في إشارة إلى أن الباب ما زال مفتوحاً أمام حسم نصف النهائي.

واعتبرت الصحيفة في عنوان فرعي أن “التعادل كان عادلاً” في مباراة كانت متكافئة من حيث القوة، مشيرة إلى تألق لاعب الريال البرازيلي فينيسيوس.

وبعنوان “معركة لاغية”، أبرزت آس على صفحتها الرئيسية أن “البرسا كان تحت رحمة الريال خلال الشوط الأول”، منتقدة ظهير الملكي، البرازيلي مارسيلو، الذي اعتبرت أنه “عاد ليكون كما المصفاة ولم يفعل أي شيء لمنع هدف التعادل”.

وأبرزت أيضا أن “الريال أصبح أسوء مع غاريث بيل، مما كان مع فينيسيوس”، بعدما تم استبدال البرازيلي بالويلزي أثناء اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي: “نزل الملعب (ق63) وبدا متأثراً بإصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مواجهة فالنسيا بالليغا”.

كما أبرزت آس تصريحات مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي حين قال إن “الباب مفتوح” أمام حسم نصف النهائي، مضيفاً: “نحن مجبورون على التسجيل” في مباراة الإياب التي ستقام في 27 فبراير (شباط) الجاري على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

أما الصحف الكاتالونية، فسلطت الضوء على لاعب البرسا مالكوم الذي سجل هدف التعادل للبلاوغرانا (ق56) في مباراة خاضها أساسياً وقدم فيها أداء بارزاً.

واختارت صحيفة موندو ديبورتيفو لصفحتها الرئيسية صورة للاعب البرازيلي وهو يحتفل بهدف التعادل، وعنونتها “مالكوم، وإلى البيرنابيو”، مضيفة أن دور نصف النهائي سيُحسم في معقل الريال.

وفي عنوان فرعي آخر، أشارت الصحيفة إلى أن “ميسي نزل في الشوط الثاني الذي رد فيه البرسا عقب بداية مترددة”.

بدورها، سلطت سبورت الضوء على مالكوم الذي ظهر على صفحتها الأولى بعنوان “أخيراً، نهائي كأس ملك في البيرنابيو”، مقرة في عنوان فرعي بأن “الريال كان مسيطراً في الشوط الأول والبرسا تعادل في الشوط الثاني بهدف من توقيع مالكوم”.

وأبرزت أيضا أن “الباب مفتوحا لأي نتيجة في الإياب حيث سيشهد ملعب الميرينغي مباراة (النهائي المبكر) لم يردها مطلقاً فلورنتينو” بيريز، رئيس ريال مدريد.