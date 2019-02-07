الدوري الإيطالي: يوفنتوس لتجنب المزيد من الإحراج قبل لقاء أتلتيكو

يأمل يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر في أن يتجنب المزيد من الإحراج عندما يحل الأحد ضيفاً على ساسولو في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل 10 أيام على مواجهته المرتقبة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واهتزت صورة يوفنتوس في مباراتيه الأخيرتين حين فقد الأمل بإحراز الثلاثية هذا الموسم، بتنازله عن لقب مسابقة الكأس التي توج بها في المواسم الأربعة الماضية، بعد خسارته الكبيرة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة، ثم أتبع ذلك السبت الماضي، بتعادل مخيب في الدوري على أرضه ضد بارما 3-3 بعدما كان متقدماً 2-0 و3-1.

وخلافاً لمباراة الكأس ضد أتالانتا، قدم يوفنتوس أداء هجومياً جيداً ضد بارما بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية وأصبح أول من فريق “السيدة العجوز” يسجل 17 هدفاً في 22 جولة منذ الفرنسي دافيد تريزيغيه موسم 2005-2006 (أنهاه بـ23 هدفاً).

لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بدا مهزوزاً دفاعياً في غياب ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني المصابين والمغربي مهدي بنعطية، فيما لم يحصل اللاعب الجديد القديم الأوروغوياني مارتن كاسيريس الذي لعب أساسياً، على وقت كافٍ للتأقلم مع زملائه الجدد.

وسمح هذا التعادل الذي خطفه بارما في الوقت بدل الضائع بهدف ثان للعاجي جيرفينيو، لنابولي بتعويض تعثر الجولة السابقة أمام ميلان (0-0)، وإعادة الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس إلى 9 نقاط عوضاً عن 11 بفوزه على سمبدوريا 3-0.

وأقر أليغري بعد اللقاء: “كنا مسترخين في الدفاع، كانت المرة الأولى التي يلعب فيها معاً هذا الرباعي الدفاعي (كاسيريس ودانييلي روغاني وليوناردو سبيناتسولا والبرتغالي جواو كانسيلو)”،

متوجهاً إلى منتقدي أداء يوفنتوس ويعتبرونه مملاً ويهدف لتحقيق الفوز وحسب، قائلاً: “على الأقل، لقد أمتعنا الذين تذمروا من أننا مملون”.

وأردف: “لكن الكرة الجميلة لا تعطي دوماً ثمارها، في نهاية اليوم أنت مضطر إلى تشتيت الكرة بعيداً عن مرماك”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى العمل على توازننا، لا يمكننا أن نأمل في تسجيل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة”.

وأسف أليغري الذي يبقى فريقه الوحيد دون خسارة في البطولات الوطنية الأوروبية الخمس الكبرى “لإهدار نقاط بسبب انخفاض التركيز، لا يمكنك فقط الهجوم، إذا قمت بتسجيل ثلاثة أهداف ولكن تلقيت ثلاثة أهداف أيضاً، فهذا ليس جيداً، يحتاج الفوز بالمباريات أن تعمل بجد على الجانب الدفاعي”.

ولن تكون مباراة الأحد ضد ساسولو سهلة على يوفنتوس رغم أن “بيانكونيري” فاز بالمواجهات الست الأخيرة بينهما وسجل فيها 19 هدفاً مقابل 3 فقط في شباكه، وعلى رغم احتلاله المركز الحادي عشر حالياً، إلا أن فريق منطقة مودينا لم يخسر سوى مرتين في المراحل التسع الأخيرة، ويتخلف بفارق 6 نقاط فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.