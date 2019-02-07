صديقة أوزيل تُصمم فستان العرس في لبنان بتكلفة قياسية

اختارت الفنانة التركية الشهيرة “أمينة جولشه” مصمم أزياء لبناني لتصميم فستانها الذي ستظهر به يوم عقد قرانها على النجم الألماني “مسعود أوزيل” في الصيف المقبل.

وسيعقد صانع ألعاب آرسنال قرانه في إحدى القلاع الإنجليزية القديمة، بالعاصمة البريطانية لندن، حسب ما أكدته صحيفة “صباح التركية” هذا الأسبوع.

وسيصمم فستان أمينة جولشه، مصمم الأزياء اللبناني الشهير “زهير مراد”، وسيكون على شكل خاص لها، وقد تصل تكلفته لنحو 100 ألف دولار.

وتترقب جميع الصحف التركية والبريطانية أحدث التفاصيل الخاصة بعقد مسعود أوزيل لقرانه على أمينة، فضلاً عن أخباره المستمرة حول مستقبله مع المدفعجية، والذي حامت حوله العديد من التكهنات خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في ظل جلوسه على دكة البدلاء منذ وصول أوناي إيمري لتدريب آرسنال.

وكانت صديقة أوزيل، صاحبة الـ 24 عامًا تُوجت بملكة جمال تركيا في نفس عام تتويج أوزيل بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014.

وجولشه من مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل “لن اتخلى أبدًا” المترجم للعربية.

وفي 22 يوليو 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ بسبب غياب دعم الاتحاد الألماني لكرة القدم، والدعاية اليمينية المتطرفة ضده في الإعلام الألماني، فضلا عن معاملته بـ”شكل عنصري”، على حد وصفه، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس رجب طيب آردوغان في شهر من نفس العام.