مواجهة خاصة بين شيلونجو وأنطوي في مباراة الإسماعيلي والمقاصة

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يخوض النادي الإسماعيلي مباراته أمام نظيره مصر المقاصة، في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب عثمان أحمد عثمان الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.
يختلف لقاء اليوم، نظرًا لوجود الثنائي المحترف في الفريقين، وهما الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى وهدافه الجديد، ونظيره الغانى جون أنطوى بفريق مصرالمقاصة.
نرصد لكم أرقام كل من الثنائى المحترف:
شيلونجو خاض 16 مباراة حتى الآن بقميصى سموحة (12) والإسماعيلى (4).
سجل المهاجم الناميبى، صاحب الـ26 عامًا، 6 أهداف، بواقع هدفين مع الإسماعيلى، و4 مع سموحة.
صنع شيلونجو هدفًا واحدًا حتى الآن.
دقائق اللعب مع الإسماعيلى وصلت
نسبة مشاركاته بصفة أساسية مع الإسماعيلى وصلت إلى 100%، منذ ضمه فى الميركاتو الشتوى الماضى، وإسهاماته فى الانتصارات بنسبة 75%.
على الجانب الآخر:
جون أنطوى، مهاجم الدراويش السابق، سجل 8 أهداف بعد خوض 14 مباراة بقميص المقاصة.
صنع هدفًا وحيدًا، وشارك حتى الآن فى 1258 دقيقة مع الفريق الفيومى.
نسبة مشاركاته بشكل أساسى وصلت إلى 100%، وإسهاماته فى قيادة فريقه لانتصارات بلغت 50%.
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