الأهلي يواجه الزمالك في دوري مرتبط اليد

فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد، مواليد 2000، يخوض مباراة مهمة، اليوم الخميس، أمام نظيره فريق الزمالك، في إطار منافسات دوري المرتبط للمحترفين.
تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة 6 أكتوبر، ويسعى الفريق إلى مواصلة عروضهالقوية وتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.
وحرص محمد يحيى، مدرب الفريق، على تجهيز اللاعبين بشكل قوي من خلال الارتقاء بالنواحي البدنية والخططية، إلى جانب
وأكد يحيى على جاهزية الفريق لتقديم عرض قوي، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير في تحقيق الفوز، وأن الفريق يملك دوافع كبيرة للمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها في الموسم الجاري.
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