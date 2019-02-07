مركز شباب زينهم يستضيف الأهلي في بطولة القاهرة للقطاعات

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يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٢، ضيفًا، اليوم الخميس، على فريق مركز شباب زينهم، في المباراة التي تُقام بينهما على ملعب الأخير، في إطار الجولة الرابعة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.
الأهلي يسعى بقوة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل تعويضنتيجة التعادل، التي شهدتها المباراة الأخيرة أمام إنبي، سلبيًا من دون أهداف.
يدخل الفريق الأحمر المباراة، وهو يمتلك ٥ نقاط من فوز واحد وتعادلين، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، ثم فاز على
يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي؛ ياسر محمدين، مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي، مدربًا عامًا، محمد فتوح، مدربًا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري، طبيب الفريق، محمد فتحي، أخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبدالفتاح، معدًا بدنيًا.
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