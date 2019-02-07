الأهلي يواجه بيراميدز غدًا في بطولة الجمهورية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١»، غدًا الجمعة، مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

المباراة تنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وتنقلها قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز

مهم على مضيفه الجونة في مباراة الجولة السابقة، بهدف دون رد، سجله محمد المغربي مدافع وقائد الفريق.

ويدخل الفريق الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٥٧ نقطة، بعد فوزه في ١٨ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات، مقابل

هزيمة وحيدة، مسجلًا ٥٦ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ١٠ أهداف، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود ووادي دجلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربًا عامًا، وممدوح عبيد مدربًا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبدالفتاح معدًا بدنيًا.