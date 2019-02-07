طارق مجدي حكمًا لمباراة الإسماعيلي والمقاصة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام مباراة الإسماعيلى مع المقاصة، والتي تقام في الساعة السابعة مساءً، اليوم الخميس،ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.
وضم طاقم التحكيم طارق مجدى حكم ساحة ويعاونه هاني العراقى
ويحتل الإسماعيلى المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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