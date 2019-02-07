رياضة | أول تعليق من والدة رونالدو على واقعة "الاغتصاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من والدة رونالدو على واقعة "الاغتصاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت والدة كريستيانو رونالدو للمرة الأولى عن اتهامات الاغتصاب التي وجهتها له من قبل الأمريكية كاثرين مايورجا.

وقالت دولوريس أفييرو والدة نجم يوفنتوس مدافعة عن ابنها: أعرف ابني جيدا، بينما أشارت إلى أن الفتاة صاحبة الاتهام لم تفعل شيئا رغما عنها، وقالت موجهة كلاما لاذعا لمايورجا: إنها لم تذهب إلى غرفته في الفندق من أجل لعب الورق.

وكانت كاثرين مايورجا قد اتهمت رونالدو باغتصابها في غرفته بأحد فنادق لاس فيجاس عام 2009، وهي الاتهامات التي شدد رونالدو على عدم صحتها في أكثر من ماسبة.

وأظهرت دولوريس دعمها الكامل لابنها، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور اليوم الخميس: لدي ثقة كاملة في ابني فيما يتعلق بما نسب إليه. عندما كانت هناك لم تكن موجودة للعب الورق وإنما لفعل شيء آخر. أعلم جيدا شخصية ابني.

وقالت الشرطة الأمريكية في يناير الماضي إنها تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإيطالية للحصول على عينة من الحمض النووي للاعب يوفنتوس، في حين أكدت صديقته جورجينا رودريجيز دعمها الكامل لرونالدو، منكرة كل الاتهامات التي وجهت إليه.

وكانت الفتاة الأمريكية كاثرين مايورجا قد كشفت عن سبب صمتها طوال السنوات العشر الأخيرة، إذ أكدت أنها وقعت على تسوية بقيمة 330 ألف يورو لتصمت، قبل أن تتقدم بدعوى رسمية ضد رونالدو.

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