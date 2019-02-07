رياضة | بالأرقام.. آرثر هو مايسترو الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. آرثر هو مايسترو الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالمستوى الرائع الذي قدمه نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، آرثر ميلو، خلال الكلاسيكو الذي أقيم أمس بين برشلونة وريال مدريد، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وانتهي بنتيجة 1-1.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أرثر كان المايسترو الحقيقي في مباراة الكلاسيكو، بعد تألقه اللافت.

ومن الجدير بالذكر أن الأرقام توضح تألق آرثور في وسط الملعب، على النحو التالي:

أكثر من لمس الكرة 99 مرة.

72 تمريرة جيدة.

فشل في 6 تمريرات فقط، بنسبة نجاح (92%).

ثاني اكثر من استعاد كرات (6)، بعد بوسكيتس (8).

100% فعالية سرقة كرات من خصم.

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