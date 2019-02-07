رياضة | ريال مدريد قد يسهل مغادرة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد قد يسهل مغادرة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، مستوى متواضع، خلال مباراة الكلاسيكو أمس أمام ريال مدريد، والت انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب كامب نو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد قد يساعد كوتينهو على مغادرة البارسا، عن طريق حيلة غير متوقعة.

وهناك أخبار ذكرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تشير لأن هناك خبرًا مفاده أن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد أن يعوض الرحيل المحتمل لنجمه البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد.

ومن ثم يستهدف البلوز ضم كوتينهو لاعب وسط البارسا، الذي لا يعيش افضل ايامه في الكامب نو، ليعوض رحيل هازارد.