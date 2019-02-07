رياضة | أقوى 10 لحظات إثارة في عرض سماكداون الأخير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقوى 10 لحظات إثارة في عرض سماكداون الأخير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة WWE على اليوتيوب حلقة جديدة من برنامج TOP 10 الشيق والذي تضمن أقوى عشر لحظات لعرض في عرض سماكداون الأخير. وشارك في العرض عدد من أبرز نجوم المصارعة مثل جيف هاردي وراندي أورتن ودانيال براين وساموا جو وأي جي ستايلز ودانيال براين، بالإضافة للنجمة المتألقة بيكي لينش التي فتحت أبواب الجحيم على نفسها بعد هجومها على تربل اتش وصفعه على وجهه.

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