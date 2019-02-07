كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبا ريال مدريد وبرشلونة مفاجأة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم ثنائي فريق ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، لوكاس فاسكيز ومالكوم دي أوليفيرا أداءً مميزًا للغاية، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وانتهت مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو، بالتعادل 1-1، وأحزر مالكوم وفاسكيز أهداف هذه المباراة.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن فاسكيز ومالكوم هم مفاجأة الكلاسيكو.
حيث أن اللاعبان الاثنان كانا هما الهدافان في كلاسيكو الكامب نو، ومنحا الحياة لكلا الفريقين للعبور إلى نهائي كاس الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | لاعبا ريال مدريد وبرشلونة مفاجأة الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.