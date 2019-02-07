رياضة | لاعبا ريال مدريد وبرشلونة مفاجأة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبا ريال مدريد وبرشلونة مفاجأة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم ثنائي فريق ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، لوكاس فاسكيز ومالكوم دي أوليفيرا أداءً مميزًا للغاية، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وانتهت مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو، بالتعادل 1-1، وأحزر مالكوم وفاسكيز أهداف هذه المباراة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن فاسكيز ومالكوم هم مفاجأة الكلاسيكو.

حيث أن اللاعبان الاثنان كانا هما الهدافان في كلاسيكو الكامب نو، ومنحا الحياة لكلا الفريقين للعبور إلى نهائي كاس الملك.