كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما ريال مدريد وبرشلونة يخيبان الآمال في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى المستوى المتواضع الذي قدمه الثنائي البرازيلي، فيليبي كوتينهو لاعب برشلونة ومارسيلو لاعب ريال مدريد، خلال مباراة كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت أمس، على ملعب كامب نو.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الثنائي البرازيلي كوتينهو ومارسيليو، يواصلا تخييب الظن مرة أخرى، بعد تقديمهم مستوى متواضع للغاية.
الجدير بالذكر ان البرازيليان لا يستجيبان، على الرغم من محاولة جاهدة من مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي ومدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري لاستعادة كل لاعب كامل مستوياته.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | نجما ريال مدريد وبرشلونة يخيبان الآمال في الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.