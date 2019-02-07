رياضة | نجما ريال مدريد وبرشلونة يخيبان الآمال في الكلاسيكو

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى المستوى المتواضع الذي قدمه الثنائي البرازيلي، فيليبي كوتينهو لاعب برشلونة ومارسيلو لاعب ريال مدريد، خلال مباراة كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت أمس، على ملعب كامب نو.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الثنائي البرازيلي كوتينهو ومارسيليو، يواصلا تخييب الظن مرة أخرى، بعد تقديمهم مستوى متواضع للغاية.

الجدير بالذكر ان البرازيليان لا يستجيبان، على الرغم من محاولة جاهدة من مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي ومدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري لاستعادة كل لاعب كامل مستوياته.