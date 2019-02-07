رياضة | وزير الرياضة يعلق على أزمة الدوري واجتماع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعلق على أزمة الدوري واجتماع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الشباب و الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن حالة الشد و الجذب التي تعيشها الرياضة المصرية تدل على قوة الرياضة المصرية و قوة الدوري المصري الأقوى في المنطقة.

و علق صبحي في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي لفعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي على أزمة اجتماع الأندية التي نشبت أمس الأربعاء، قائلا:" بالتأكيد لا نسمح بالتراشق لكن الدوري المصري أصبح الاقوى في المنطقة، فمن الطبيعي أن تزيد حدة التنافس".

وأوضح "صبحي" أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن وضع الضوابط التي تحكم المسابقة، لكن ما يحدث يؤكد عودة قوة الرياضة المصرية من جديد.

نرشح لكم.. الإسماعيلي يطعن "أحلام" الأهلي رسميا صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم. أغلى المدربين في الدوري المصري 1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه. 2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه. 3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه. 4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه. 5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

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