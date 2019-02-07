رياضة | صحيفة إسبانية: هذا ليس كوتينهو الذي تعاقد معه برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: هذا ليس كوتينهو الذي تعاقد معه برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تقديم النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني مستوى متواضع أمام ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن الأداء الذي قدمه كوتينهو، يشير إلى أنه ليس باللاعب الذي وقع للبارسا، حيث أن أرقامه في الكلاسيكو كانت خجولة للغاية، وقد جائت كالتالي :

لعب 63 دقيقة.

سدد 3 مرات.

مرر 14 تمريرة صحيحة.

فقد 3 كرات ضائعة.