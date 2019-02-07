رياضة | فيفا يطالب بعقاب "حكم" انتهك تقنية الفيديو في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يطالب بعقاب "حكم" انتهك تقنية الفيديو في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الاتحاد السعودي ضرورة عقاب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بسبب انتهاك بروتوكول تقنية الفيديو "VAR" من قبل الحكم في مباراة التعاون وأهلي جدة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي.
وشهدت مباراة التعاون وأهلي جدة التي انتهت بفوز الأخير 4-3 واقعة غريبة عندما احتج لاعبو الأول على الهدف الرابع بحجة التسلل.
ولجأ كلاتنبرج، إلى تقنية الفيديو المساعد واحتسب الهدف، لكن احتجاجات التعاون والجهاز الفني له ظلت مستمرة، ليستدعي الحكم مدرب الفريق بيدرو إيمانويل، لموقع شاشة تقنية الفيديو وعرض عليه لقطة الهدف، مما أثار الفوضى في الملعب.
كان اتحاد الكرة السعودي قد أعفى كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام في وقت سابق، لكنه عهد إليه مهمة إحضار الحكام الأجانب لمباريات الدوري السعودي فضلاً عن مسؤوليته عن تقنية الفيديو.
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