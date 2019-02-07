شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز أول نادي في العالم يحصل على أحدث جهاز للتحليل الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار دعمه لفريق الكرة وتوفير كافة احتياجاته، نجح المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في التعاقد على أحدث تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي فور طرحها في الأسواق ليصبح النادي أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية قبل العديد من الأندية العالمية التي تسعي للحصول عليها.

ويعتبر هذا الجهاز المتطور أهم أجهزة التحليل الفني الرقمي وهو يساعد الجهاز الفني في تحليل أداء اللاعبين وتطوير مهامهم في ظل رغبة النادي مواكبة أحدث طرق التحليل الفني في العالم.

وبات النادي يمتلك جهاز «catapult vision» كأول نادي في العالم وهو أحدث جهاز تحليل فني في مجال كرة القدم ويوفر بيانات كاملة ويوفر الوقت والجهد ويساعد كثيرا في تطوير الأداء كما يقدم الجهاز تحليلا ديناميكيا سريعا ويعاون الجهاز الفني في التحضير للمباريات.

من ناحية أخرى، قاد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أول مران لوصيف ترتيب الدوري الممتاز، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سموحة، يوم 14 فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ22 للدوري.

وعقد رامون دياز جلسة مع لاعبي الفريق، طالبهم بضرورة حصد الانتصارات في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق له هدف واحد وهو حصد الألقاب.

وأكد المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي أنه سيعطي الفرصة للجميع، مشددا على أن الملعب سيكون الفيصل الوحيد بين جميع اللاعبين.