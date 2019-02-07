شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تطورات برنامج وليد سليمان التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي خلال أسبوع، بعدما تخطى المراحل الأولى في العلاج، وبدأ أداء جلسات في «الجيم».
ومن المنتظر أن يبدأ «سليمان» الجري حول الملعب خلال أسبوع، في خطوة جديدة في طريق عودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، شهدت حالة «سليمان»، تحسنا كبيرا في الفترة الماضية، حيث تخلص اللاعب من واقي الركبة، وبدأ أداء جلسات في «الجيم»، على أن يبدأ مرحلة التأهيل في ملعب التتش في غضون أسبوع.
وتعرض «سليمان» لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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