مهاجم نيوبورت يستعين بالرجبي لهزيمة مانشستر سيتي

قال بادريج أموند، مهاجم نيوبورت كاونتي، إن ملعب فريقه "رودني باريد"، قد يزعج مانشستر سيتي، ويمنح النادي الويلزي المنافس في الدرجة الثالثة، أفضلية طفيفة، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وضرب نيوبورت موعدا في الدور الخامس مع سيتي، حامل لقب الدوري الممتاز، والفائز بكأس الاتحاد خمس مرات، بعدما صعق ميدلسبره (2-0)، الثلاثاء الماضي.

وكان نيوبورت قد فاز على ليستر سيتي، في الدور الثالث، ويسعى لتحقيق مفاجأة ثالثة.

وقال أموند إن أرضية الملعب غير المستوية، والتي يتقاسمها نيوبورت مع فريق للرجبي، قد تصب في صالح النادي الويلزي عندما يستقبل السيتي، يوم 16 فبراير شباط الجاري.

وقال الأيرلندي أموند، الذي سجل الهدف الثاني أمام ميدلسبره "يجب أن نستغل أي شيء يصب في صالحنا، حتى أرضية الملعب غير المستوية.. يجب أن نعمل على إقامة مباراتين للرجبي عليه، قبل مواجهة السيتي، لجعل أرضيته أكثر صعوبة".

وقد يحصل نيوبورت على دفعة أخرى، عندما يتذكر الأداء الشجاع في الدور الرابع، أمام توتنهام هوتسبير الموسم الماضي، عندما وضع أموند فريقه في المقدمة خلال الشوط الأول.

وأدرك هاري كين التعادل حينها، في الدقيقة 82، ليدفع المواجهة لمباراة إعادة على ملعب ويمبلي، فاز بها النادي اللندني (2-0).

وأضاف أموند "سيكون الأمر صعبا على مانشستر سيتي.. سيشكل تحديا جديدا، حتى أمام أفضل اللاعبين في العالم".