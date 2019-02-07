شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل: لا يصوت لقطر لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ إلا مرتشٍ وفاسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد المعارض القطري خالد الهيل أن ملف استضافة قطر لمونديال 2022 شابه الكثير من الفساد.

وقال الهيل، عبر حسابه بـ«تويتر» اليوم (الاثنين)،: «في مؤتمر دولي في واشنطن بالأمس، ذكر رئيس لجنة تقييم ملفات الاستضافة في الفيفا أن قطر كانت في المركز الأخير في التقييم من كل النواحي وتفاجأ بفوزهم...إذاً على أي اساس تم منح قطر حق استضافة ٢٠٢٢ ؟».

وتساءل قائلاً: «كيف يصوت أي شخص لدولة مثل قطر لاستضافة كاس العالم ٢٠٢٢ إلا إذا كان مرتشياً وفاسداً ؟».