الزمالك يكشف حقيقة تغريم أيمن حفني في واقعة ودية المقاصة

نفى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الزمالك الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول توقيع عقوبة مالية على أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وكانت بعض الأنباء قد اشارت إلى وجود نية لزدى الزمالك لتغريم أيمن حفني بسبب واقعة تركه مباراة شباب الزمالك الودية أمام مصر المقاصة والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

و أكد أمير عزمي أن أيمن حفني لم يترك المباراة كما تردد، مشددًا على أن اللاعب اشتكى من إصابة بسيطة ليطلب تغييره في المباراة خوفًا من تفاقهم الإصابة.

جدير بالذكر أن حفني خاض تلك المباراة بسبب استبعاده من رحلة الزمالك إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في افتتاح مشوار الفريق الأبيض في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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