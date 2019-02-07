شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. آخر تطورات إصابة سليمان وتأهيل الثلاثي.. ومحاضرة لاسارتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية في بطولة الدوري، حيث يرغب في الفوز على حرس الحدود بعدما فاز في المباريات الأربعة الأخيرة محلياً حيث هزم كلا من ، سموحة والمقاصة ووادي دجلة وإنبي.

ولعل أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس:

خطوة جديدة في برنامج الحاوي:



يبدأ وليد سليمان، لاعب الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي خلال أسبوع، بعدما تخطى المراحل الأولى في العلاج، وبدأ اداء جلسات في «الجيم».

ومن المنتظر أن يبدأ سليمان، الجري حول الملعب خلال أسبوع، في خطوة جديدة في طريق عودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وشهدت حالة «سليمان» تحسنا كبيرا في الفترة الماضية، حيث تخلص اللاعب من واقي الركبة، وبدأ أداء جلسات في «الجيم»، على أن يبدأ مرحلة التأهيل في ملعب التتش في غضون أسبوع.

وتعرض سليمان، لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي أقيمت بالجزائر، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استمرار تأهيل فتحي وأزارو ومحسن



يواصل أحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن، ثلاثي الأهلي، اليوم استكمال برنامجهم البدني للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويخضع فتحي ومروان وأزارو، لبرنامج بدني، تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، وبات الثلاثي قريبا من العودة إلى التواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية، بعدما قطعوا شوطا كبيرا في المران البدني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي قد أعلن من قبل عن اقتراب عودة الثلاثي للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير في الفترة الماضية.





محاضرة فيديو:



يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يعقد محاضرة فيديو مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم، الخميس، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهتهما معاً غداً في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على مشاهدة عدة مباريات لفريق الحدود؛ لدراسته جيداً والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه لشرحها للاعبي الفريق في محاضرة اليوم.