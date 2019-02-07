ووريرز وباكس يقسوان على سبيرز وويزاردز وهاردن يواصل سلسلته

اسماء السيد - أكرم غولدن ستايت ووريرز وميلووكي باكس وفادة ضيفهما سان أنتونيو سبيرز 141-102 وواشنطن ويزاردز 148-129 تواليا الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وواصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن تألقه بـ36 نقطة في سلة ساكرامنتو كينغز 127-101.

دخل غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب في العامين الأخيرين، المباراة بنجومه الخمسة كيفن دورانت ودرايموند غرين وديماركوس كازنس وكلاي طومسون وستيفن كوري، فيما أراح مدرب سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش نجميه لاماركوس ألدريدج وديمار ديروزان.

وصمد سان أنتونيو أمام نجوم صاحب الضيافة في الربع الأول حيث كان الفارق سلة واحدة في نهايته (33-31)، قبل أن يفرض البطل أفضليته ويحسم الشوط الأول بفارق 14 نقطة (66-52).

وضرب غولدن ستايت بقوة في الربع الثالث وكسبه بفارق 18 نقطة (49-31) قبل أن يكسب الأخير 26-19.

وثأر غولدن ستايت لخسارته أمام سان أنتونيو 92-104 على أرض الأخير في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان طومسون أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت بـ26 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 23 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وكوري 19 نقطة بينها 3 ثلاثيات، وكازنس 15 نقطة، فيما اكتفى غرين بسبع نقاط فقط.

في المقابل، كان الأسترالي باتي ميلز أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 16 نقطة، وأضاف رودي غاي 15 نقطة.

وعزز غولدن ستايت موقعه في صدارة المنطقة الغربية التي استعادها الإثنين، برصيد 38 فوزا في 53 مباراة، مستغلا خسارة ثانية تواليا لدنفر ناغتس وكانت أمام مضيفه بروكلين نتس 130-135 بفضل تألق دانجيلو راسل صاحب 27 نقطة، بينها 6 ثلاثيات مع 11 تمريرة حاسمة في 35 دقيقة.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها دنفر مباراتين متتاليتين منذ أكثر من شهر.

واستهل دنفر المباراة بقوة وتقدم بفارق 13 نقطة (29-16) قبل نهاية الربع الأول، لكن لاعبيه انهاروا في الربعين الثاني (25-42) والثالث (27-36) ما سمح لصاحب الأرض بتوسيع الفارق إلى 19 نقطة (92-71).

واستعاد دنفر سيطرته في الربع الأخير وكسبه 43-27 دون تفادي الخسارة.

وبرز لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر بتحقيقه "تريبل دبل" للمرة العاشرة هذا الموسم بعدما سجل 25 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف مايسون بلاملي 24 نقطة وجمال موراي 19 نقطة.

- هاردن يواصل سلسلته -

وحذا ميلووكي باكس حذو غولدن ستايت وأكرم وفادة ضيفه واشنطن ويزاردز 148-129، وبات بذلك أول فريق يحقق 40 فوزا هذا الموسم (خسر 13 مباراة فقط حتى الآن).

ويدين ميلووكي بفوزه إلى نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (24 عاما) الذي سجل 43 نقطة (بفارق نقطة واحدة عن رقمه القياسي الشخصي)، بعدما نجح في 81% من تسديداته، وهي النسبة الأعلى له منذ بداية مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين.

كما أن 6 لاعبين من ميلووكي سجلوا 10 نقاط على الأقل، بينهم إيريك بليدسو (22 نقطة) ومالكولم بروغدون (18 نقطة).

واعتبر أتنيتوكونمبو أن "الانسجام داخل الفريق كبير، ولكن لا يزال بإمكاننا اللعب بشكل أفضل في الهجوم. يجب أن نشاهد هذه المباراة عبر الفيديو، هناك أشياء يجب تطويرها".

وتابع جيمس هاردن، أفضل لاعب الموسم الماضي، سلسلة عروضه القوية بتسجيله 36 نقطة في سلة المضيف ساكرامنتو كينغز وقاد هيوستن إلى فوزه الثالث تواليا خارج ملعبه وبنتيجة 127-101.

وهي المرة الـ28 تواليا التي يتخطى فيها هاردن حاجز الـ30 نقطة، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن الرقم القياسي المطلق للأسطورة ويلت تشامبرلاين (65 مباراة تواليا) سجله بين عامي 1961 و1962، علما بأن الأخير يحتل أيضا المركز الثاني أيضا بـ31 مباراة على التوالي.

وعزز هيوستن موقعه في المركز الخامس في المنطقة الغربية بـ32 فوزا و22 خسارة.

وفي باقي المباريات، فاز دالاس مافريكس على تشارلوت هورنتس 99-93، ويوتا جاز على فينيكس صنز 116-88، وخسر شيكاغو بولز أمام نيو أورليانز بيليكانز 120-125.