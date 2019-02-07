شكرا لقرائتكم خبر عن اليخاندرو يشرف على تأهيل فتحى وأزارو ومحسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الثلاثى أحمد فتحى ووليد أزارو ومروان محسن، لاعبو الأهلي، استكمال برنامجهم البدنى للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى، وتجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويخضع فتحى ومروان وأزارو لبرنامج بدنى تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، وبات الثلاثى قريباً من العودة إلى التواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية، بعدما قطعوا شوطاً كبيراً فى المران البدنى.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، قد أعلن من قبل عن اقتراب عودة الثلاثى للمشاركة الجماعية بعد تحسن حالتهم بشكل كبير فى الفترة الماضية.