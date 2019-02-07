شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بين مصر ومنتخب أفريقيا 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة مباراة كرة قدم بين منتخب مصر ومنتخب أفريقيا يوم 20 فبراير الجارى خلال فعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقى. ومن المقرر أن يشارك فى المباراة عدد من النجوم، مثل حسنى عبد ربه وأحمد بلال ومحمد فاروق ومحمد ثابت صاروخ وغيره من النجوم المعتزلين أمام لاعبين من أفريقيا. وتم الاستقرار على مشاركة هؤلاء النجوم فى ظل انشغال اللاعبين الحاليين بالمشاركة فى المباريات من دورى وغيره. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى حسبما أعلن أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة.

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