شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "عنتر" بعد احتفاله مع خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك تهنئة لمحمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأبيض بمناسبة عيد ميلاده، بعد ساعات من احتفال اللاعب بعيد ميلاده مع خطيبته.



الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "عنتر" بعد احتفاله مع خطيبته

كان عنتر قد فضل بدأ السنة الجديدة مع خطيبته الفنانة الشابة دنيا الحلو، ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورا لاحتفاله بعيد ميلاده مع خطيبته.



الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "عنتر" بعد احتفاله مع خطيبته

ومن المنتظر أن يحتفل محمد عنتر، مساء اليوم، بخطوبته على دنيا الحلو فى أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادى، ووجه الدعوة للاعبى الزمالك من أجل حضور حفل الخطوبة.