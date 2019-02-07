زى النهاردة.. الفراعنة يهزمون أفيال كوت ديفوار برباعية.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 7 فبراير 2008 حقق منتخب مصر فوزاً ساحقاً على نظيره كوت ديفوار برباعية مقابل هدف فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى غانا. سجل أحمد فتحى فى الشوط الأول من تسديدة تصطدم بقدم أحد المدافعين، وفى الشوط الثانى يضيف عمرو زكى الهدفين الثانى والثالث، تخللهما هدف إيفوارى من قذيفة لعبد القادر كيتا، وفى الوقت المحتسب بدلا من ضائع يسجل أبو تريكة الهدف الرابع ليتأهل المنتخب للمرة الثانية على التوالى إلى نهائى البطولة، ويلتقى منتخب الكاميرون الذى هزمه بهدف أبو تريكة ليتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006 .

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