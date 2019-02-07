شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض استبدال مباراة بيراميدز 28 فبراير فى الدورى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة لإقناع مسئولى الأهلى بالموافقة على التصور الذى تم وضعه أمس للخروج من الأزمة الراهنة، والذى يتمثل فى استبدال مباراة الأحمر أمام بيراميدز فى الدورى يوم 28 فبراير المقبل، بمباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الأهلى يرفض هذا التصور، حتى الآن، وفى حال استمرار موقفه سيتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

يذكر أن الزمالك وبيراميدز طلبا من اتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على جدول الدورى، بينما يرفض الأهلى المساس بالجدول المرسل من قبل الجبلاية.