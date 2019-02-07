سامح الصريطى وتامر بجاتو فى مؤتمر أسوان عاصمة الشباب الأفريقى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سامح الصريطى على حضور المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة للإعلان عن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، والذى يعقد بديوان الوزارة.

وجاء حضور الصريطى فى ظل توليه عضوية مجلس إدارة اتحاد الثقافة النوعية.

كما حضر تامر بجاتو، نجم الزمالك السابق، ومن المقرر أن يكون مسئولا عن فقرة مهمة خلال إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

وكشف أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، عن وجود فقرة ضمن برنامج أسوان عاصمة الشباب الأفريقى تحت مسمى "إزاى تكون محمد صلاح"، ومن المقرر أن يكون مسئولا عن الفقرة تامر بجاتو نجم الزمالك السابق.

ومن المقرر أن تكون الفقرة ليس مقتصرة على الكرة أو الرياضة فقط بل كيف يكون كل شاب محمد صلاح فى مجاله واختصاصه.