شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: حسام حسن موظف لا يحب التعامل مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، على إثارة الجدل بتصريحاته الساخنة واللاذعة تجاه الجميع سواء لاعبين أو مدربين. وأجرى "سوبر كورة" حواراً مطولاً مع رضا عبد العال، تحدث خلاله فى جميع الاتجاهات وواصل تصريحاته المثيرة عن الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى، كاشفاً رأيه فى جميع أفراد المنظومة الكروية بمصر. وتحدث رضا عبد العال عن علاقته بأسطورة التدريب محمود الجوهرى مؤكدا عدم صحة ما يتردد حول شعوره بالكراهية تجاهه، لكنه انتقد ما فعله فى الكرة المصرية من وجهة نظره، مؤكداً أنه صنع جيلاً من اللاعبين "الموظفين" مثلما يفعل حسام حسن فى الوقت الحالى، من وجهة نظره، لعدم رغبته فى التعامل مع النجوم. لقراءة الحوار كاملا أضغط هنا :-

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