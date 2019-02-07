شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطاراً باقتصار مواجهة النجوم على الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس الزمالك عن تلقيهم إخطاراً خلال الساعات الماضية باقتصار الحضور فى مواجهة النجوم، المقرر لها السبت المقبل، على الأعضاء، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يحصل مسئولو الزمالك على الدعوات الخاصة بالمباراة من قبل مسئولى نادى النجوم خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الأخير صاحب تنظيم المباراة على أن يقتصر الحضور على الأعضاء والفرق الرياضية بالنادى.

وكان الزمالك تلقى خسارة أمام جورماهيا الكينى برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويستعد حالياً لمواجهة النجوم فى الدورى.