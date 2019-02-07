شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وسيمبا التنزاني فى دورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر بعثة النادي الأهلى مساء السبت المقبل إلى العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة سيمبا فى رابع جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة الثلاثاء الساعة فى الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت مصر. ويختتم الأهلي مساء اليوم، الخميس، استعداده لمباراة حرس الحدود المقررة غداً فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.

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