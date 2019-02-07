وليد سليمان يتخلى عن واق الركبة ويبدأ التأهيل فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وليد سليمان لاعب الأهلى تنفيذ مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى خلال أسبوع، بعدما تخطى المراحل الأولى فى العلاج، وبدأ أداء جلسات فى الجيم.
ومن المنتظر أن يبدأ وليد سليمان الجرى حول الملعب خلال أسبوع، فى خطوة جديدة فى طريق عودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وشهدت حالة وليد سليمان تحسنا كبيرا فى الفترة الماضية، حيث تخلص اللاعب من واقى الركبة، وبدأ أداء جلسات فى الجيم، على أن يبدأ مرحلة التأهيل فى ملعب التتش فى غضون أسبوع، وتعرض سليمان، لإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال مشاركته فى مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت بالجزائر، فى ثانى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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