شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الطيب يعلنان مشاركتهما فى بطولة دى بى دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الثنائى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة للاسكواش والمصنف الثانى عالمياً، وزوجته نور الطيب المصنفة الرابعة، عن مشاركتهما فى بطولة دى بى دى المفتوحة، التى تستضيفها أيندهوفين بهولندا فى 9 أبريل المقبل، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

فرج ونور أكدا فى تصريحات صحفية للموقع الرسمى للاتحاد الدولى للاسكواش، أنهما يتطلعان للتتويج بلقب البطولة كأول زوجين يحصدان اللقب، على غرار ما حدث فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عام 2017.

يذكر أن على فرج توج مؤخراً ببطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية يناير الماضى، بعد تغلبه على محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً فى المباراة النهائية، لينتزع فرج صدارة التصنيف العالمى، وينهى هيمنة الشوربجى على عرش الاسكواش التى دامت لـ40 شهراً.

وكانت نور الطيب قد توجت ببطولة كليفلاند كلاسيك الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتى أقيمت أول فبراير الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية.